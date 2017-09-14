"Школьному стрелку" из ивантеевской школы предъявлено обвинение

Девятикласснику Михаилу Пивневу, устроившему стрельбу в школе №1 в подмосковной Ивантеевке, предъявлено обвинение, сообщил его адвокат Виктор Запрудский, отказавшийся комментировать его суть.



Защитник сослался на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия. 7 сентября суд арестовал «ивантеевского стрелка» на два месяца, до 5 ноября.

5 сентября 15-летний подросток напал с оружием на учителя и одноклассников. В испуге школьники выпрыгивали в окно, трое из них получили травмы, одна девочка – перелом позвоночника. Пострадала и учительница информатики, сделавшая замечания ученику по поводу внешнего вида и опоздания на урок. Женщина уже перенесла операцию.



