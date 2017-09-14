Экс-глава ОАО "Газпром промгаз" Александр Карасевич изначально подозревался в неуплате миллионных налогов, позже он стал подозреваемым в растрате 2 млрд рублей, выделенных на газификацию регионов.



Сотрудники СОБРа и ФСБ нагрянули в трехэтажный коттедж бывшего топ-менеджера и известного ученого в элитном поселке Михайлово-Ярцевское с обысками. В доме Карасевича хранились несколько мешков с валютой на общую сумму в 3 млн евро, сообщает паблик Mash. Сам он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.



На территории дома ученого есть бассейн, джакузи и библиотека, даже построен отдельный домик для семи кошек. За порядком присматривает приходящая домработница.