В подмосковном гараже полиция нашла арсенал вооружений

Это не случайная находка времен Великой Отечественной войны, а успешная полицейская операция. В гараже подмосковного поселка обнаружен крупный арсенал боеприпасов и оружия. Владелец арсенала задержан.

В поселке Молодежный Московской области полиция задержала 53-летнего местного жителя за хранение и сбыт взрывчатых веществ и оружия, сообщает «Росбалт».

В гараже у задержанного полиция нашла при обыске артиллерийский снаряд, гранаты, три пистолета разных моделей и 327 патронов разного калибра.

Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы, если будет доказано, что он не только хранил вооружения, но и продавал их.