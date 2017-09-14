В подмосковном гараже полиция нашла арсенал вооружений
14 сентября 2017, 12:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Это не случайная находка времен Великой Отечественной войны, а успешная полицейская операция. В гараже подмосковного поселка обнаружен крупный арсенал боеприпасов и оружия. Владелец арсенала задержан.
В поселке Молодежный Московской области полиция задержала 53-летнего местного жителя за хранение и сбыт взрывчатых веществ и оружия, сообщает «Росбалт».
В гараже у задержанного полиция нашла при обыске артиллерийский снаряд, гранаты, три пистолета разных моделей и 327 патронов разного калибра.
Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы, если будет доказано, что он не только хранил вооружения, но и продавал их.