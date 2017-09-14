Суд признал законным взыскание 2 млн рублей с Навального и Офицерова

С оппозиционера Алексея Навального и его бывшего партнера по бизнесу Петра Офицерова будут взысканы два миллиона рублей по уголовному делу о растрате имущества компании «Кировлес». Таково решение Мосгорсуда.

Московский суд 14 сентября не удовлетворил исковую жалобу Алексея Навального и утвердил решение взыскать с Навального и Офицерова два миллиона рублей по иску предприятия «Кировлес».

Навальный и его партнеры подавали иск дважды и оба раза суд признавал решение о взыскании денег законным. Теперь решение суда придется выполнить. Хотя первоначально сумма взыскания равнялась 16 миллионам рублей.

Напомним, суд Кирова в 2013 году признал фигурантов дела о растрате в компании «Кировлес» виновными и Алексей Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно.