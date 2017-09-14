В Московской области полицейский попался на взятке в 17,5 миллионов

На крупной взятке попался начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району (фамилия полицейского не разглашается). Страж порядка получил мзду в 17,5 миллионов рублей.

Начальник Павло-Слободского отдела полиции попался на подкупе в 17,5 миллионов рублей. Деньги полицейский взял за положительное для обвиняемого решение по уголовному делу, сообщает «Росбалт».

Обстоятельства инцидента следствие не разглашает. В настоящее время полиция проводит служебную проверку по данному факту. Полицейский-взяточник будет уволен из внутренних органов, а его непосредственное начальство получит дисциплинарное взыскание.