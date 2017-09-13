ФСБ обыскала офис проектировщика «Лахта центра» и башни «Эволюция»

Накануне сотрудники ФСБ пришли с обысками в петербургский офис компании «Renaissance Construction», которая проектировала и строила небоскреб «Лахта центр» и башню «Эволюция» в «Москва-Сити».



Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» (ст.193 УК РФ). Компанию подозревают в незаконном выводе более 100 млрд руб. за рубеж, сообщает ТАСС.



«Renaissance Construction» входит в турецкий холдинг «Ronesans», занимающийся строительством зданий по всему миру. Она является генподрядчиком строительства петербургского общественно-делового центра «Лахта центр», сдача которого должна состояться в следующем году. Среди других крупнейших проектов компании — небоскреб «Эволюция» в бизнес-комплексе «Москва-Сити».



