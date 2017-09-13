В Лас-Вегасе экс-чемпион мира по боксу избил прохожего

Из 32 боев экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер выиграл нокаутом 24 поединка. 25-й нокаут боксер провел обычному прохожему, который вступился за девушку. Инцидент произошел в Лас-Вегасе у ночного клуба.

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBC и WBA Эдриэн Бронер отправил в нокаут обычного человека, сообщает «Лайф» и приводит видео инцидента.

Бывший боксер раздавал автографы у развлекательного центра и одна из поклонниц бывшего спортсмена чем-то ему досадила и Бронер ее оттолкнул. За даму вступился прохожий и получил страшный удар от бывшего чемпиона мира. Ситуацию усугубляет и тот факт, что 28-летний Бронер на тот момент был пьян. О состоянии пострадавшего не сообщается.