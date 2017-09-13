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В Лас-Вегасе экс-чемпион мира по боксу избил прохожего

13 сентября 2017, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Лас-Вегасе экс-чемпион мира по боксу избил прохожего
globallookpress.com

Из 32 боев экс-чемпион мира по боксу Эдриэн Бронер выиграл нокаутом 24 поединка. 25-й нокаут боксер провел обычному прохожему, который вступился за девушку. Инцидент произошел в Лас-Вегасе у ночного клуба.

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBC и WBA Эдриэн Бронер отправил в нокаут обычного человека, сообщает «Лайф» и приводит видео инцидента.

Бывший боксер раздавал автографы у развлекательного центра и одна из поклонниц бывшего спортсмена чем-то ему досадила и Бронер ее оттолкнул. За даму вступился прохожий и получил страшный удар от бывшего чемпиона мира. Ситуацию усугубляет и тот факт, что 28-летний Бронер на тот момент был пьян. О состоянии пострадавшего не сообщается.

 

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Россия снова умеет играть в баскетбол!

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Андрей Макаревич уличил британскую группу «Radiohead» в копировании идеи своего клипа. Музыкант уверен, что иностранные коллеги позаимствовали сюжет клипа «Lift» из видео на песню «Место, где свет», снятого практически в один день 16 лет назад.

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В американской школе произошла стрельба

В американской школе произошла стрельба

В американском штате Вашингтон (северо-запад США) 13 сентября произошла стрельба в одной из средних школ города Спокан. Есть сведения о нескольких раненых. В районе ЧП полиция закрыла все школы.

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Генсек ООН: хорошие отношения между Россией и США - залог мировой стабильности

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