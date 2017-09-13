В Москве пьяный казак выстрелил в атамана

Стрельба у здания Центрального казачьего войска произошла минувшим вечером, но известно о ней стало только что. Выстрел из травматического пистолета произвел 32-летний пьяный подъесаул, который ранил атамана.

Глава хуторского казачьего общества «Бутырский», 32-летний казак в звании подъесаула выстрелил в своего атамана, 59-летнего заместителя войскового атамана по безопасности Центрального казачьего общества, пишет «РГ».

Известно, что раненый атаман был доставлен в больницу и то, что выстрел был произведен из травматического пистолета. Стрелок задержан, в полиции выясняют подробности инцидента. Пока не ясно, был ли выстрел умышленным, или пьяный подъесаул нажал на курок случайно.