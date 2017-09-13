В Самаре задержан лидер террористической организации

Гражданин Азии был т13 сентября задержан оперативниками ФСБ в Самаре. Задержанный является членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и руководил местной террористической ячейкой.

В Самаре 13 сентября был задержан сторонник террористической организации ИГИЛ, уроженец азиатской страны, сообщает ТАСС.

Задержанный мужчина находился на территории России незаконно. У следствия есть информация, что террорист планировал выехать в Сирию и примкнуть к войскам «Исламского государства». Ячейка, которую возглавлял задержанный, пропагандировала радикальные формы ислама и идеи этнического превосходства, а также призывали население к проведению террористических актов. Задержанный уже дает признательные показания.