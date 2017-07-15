О громком убийстве девяти человек на дачном участке под Тверью «Аргументы недели» ранее сообщали. Местный электрик Сергей Егоров застрелил девять человек и Мария Коныгина могла стать десятой жертвой.

Когда началась стрельба, 21-летня Мария Коныгина спряталась под кровать и накрылась одеялом. Убийца ее не заметил и девушка выжила и вызвала полицию на место ЧП, сообщает «Лайф».

Марию, которая спаслась чудом (убийца искал ее, но не нашел) перевели в статус свидетеля и это, по мнению Марии, неправильно. Девушка до сих пор находится в состоянии шока, она потеряла любимого человека, Вячеслава Соловьева, а ее не считают потерпевшей.

Адвокат Коныгиной Андрей Мишонов считает, что его подзащитная должна проходить по делу как потерпевшая, ведь убийца искал именно ее, а стало быть, покушался на ее жизнь.