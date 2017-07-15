В Мосвке арестованы за взятки два полковника ФСБ

Два полковника центрального аппарата ФСБ 15 июля арестованы в Москве по подозрению в вымогательствах и взятках. Известны имена арестованных офицеров: полковник ФСБ Андрей Кутернин и его зам Алексей Костенков.

Кутернин – глава одной из служб центрального аппарата ФСБ, а Алексей Костенков – его ближайший заместитель, пишет газета "Коммерсантъ".

По версии следствия, полковники ФСБ Кутернин и Костенков получили около миллиона рублей от главы одного из ЧОПов. Деньги офицеры взяли за подписание с охранной фирмой контракта на 113 миллионов рублей за охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК).

Обвинение офицерам уже предъявлено, полковники арестованы Московским гарнизонным военным судом. Задержала офицеров служба собственной безопасности ФСБ.