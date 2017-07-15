На Украине арестовали директора бронетанкового завода

Глава Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив арестован киевским судом за финансовые махинации. По версии следствия, топ-менеджер ВПК Украины создал коррупционную схему по закупкам танковых двигателей.

Об аресте Романа Тымкива передает 15 июля RT со ссылкой на «112 Украина».

Следствие подсчитало, что махинации Тымкива с танковыми двигателями обошлись госказне в 28,5 миллиона гривен (свыше миллиона долларов США).

Директора бронетанкового завода арестовали на два месяца и заставили сдать загранпаспорт. Суд оставил за арестованным право покинуть стены СИЗО за залог в 2 миллиона гривен. Тымкив свою вину не признает и готов воспользоваться залогом для получения свободы.