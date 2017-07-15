Сразу семь кураторов так называемых «группы смерти» стали объектами полицейского преследования после сигнала московского школьника. Полицию о преступниках известил13-летний московский подросток.

Подросток хотел узнать, чем так активно в соцсетях заняты его приятели и добавился в несколько групп, в которых им предлагались «игры», сообщает «Лайф».

13-летний Магомед просмотрел игры и убедился, что победителю в них всегда достается смерть. Мальчик понял, что это за «игры» и сообщил о своих кураторах в полицию. В полиции уже выяснили личности кураторов «групп смерти» и их вскоре задержат. Отмечается, что трое из преступников – подростки.