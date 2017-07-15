Московский школьник разоблачил семерых организаторов "групп смерти"
15 июля 2017, 16:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сразу семь кураторов так называемых «группы смерти» стали объектами полицейского преследования после сигнала московского школьника. Полицию о преступниках известил13-летний московский подросток.
Подросток хотел узнать, чем так активно в соцсетях заняты его приятели и добавился в несколько групп, в которых им предлагались «игры», сообщает «Лайф».
13-летний Магомед просмотрел игры и убедился, что победителю в них всегда достается смерть. Мальчик понял, что это за «игры» и сообщил о своих кураторах в полицию. В полиции уже выяснили личности кураторов «групп смерти» и их вскоре задержат. Отмечается, что трое из преступников – подростки.