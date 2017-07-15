В Бурятии дама украла девочку, заманив ее конфетами

Похитительница в столице Бурятии действовала дерзко, среди бела дня, и ей все удалось. Сначала все удалось. Инцидент с киднеппингом произошел в Улан-Удэ накануне, 14 июля, но известно об этом стало только что.

Похищение ребенка произошло у Улан-Удэ днем 14 июля, пишет газета «Известия».

Пятилетняя девочка пошла за женщиной, которая угостила ее конфетами, и детская площадка опустела. Мама похищенной сразу подняла тревогу и вызвала наряд полиции. По информации регионального Следственного комитета, полицейские организовали поиски по горячим следам и вскоре обнаружили и задержали похитительницу. Выяснилось, что дама украла ребенка и отвела ее в свой дом, который находился в соседнем квартале. Но похитительнице не терпелось с девочкой куда-нибудь сходить, и она отправилась в гипермаркет, где и была задержана полицейскими.