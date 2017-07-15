Болгария вышлет на родину россиянина, подозреваемого в похищении ребенка

Ранее «Аргументы недели» сообщали про найденного в Белоруссии пятилетнего мальчика, которого похитили адепты религиозной секты. 15 июля в Болгарии арестован и сам похититель детей, его экстрадируют в Россию.

В болгарском городе Бургас суд принял решение выслать на родину гражданина России, который разыскивался российскими спецслужбами по линии Интерпола, сообщает ТАСС.

Известно, что в Болгарии задержан по подозрению в похищении детей и за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетним 41-летний житель Хабаровска Митрадевананд Парамахамс.

Именно Парамахамс похитил пятилетнего мальчика в Москве в июле прошлого года, - ребенка удалось найти в Белоруссии и вернуть в семью. Следствие выяснило, что подозреваемый – лидер секты "Каула-дхарма" (экстремистское движение, запрещено в России).

Задержанному предъявлены дополнительные обвинения в истязании детей и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Болгарское правительство решило экстрадировать задержанного в Россию, где его ждет суд за похищения детей. Парамахамс считает, что его преследуют из-за религиозных убеждений и просил в Болгарии политического убежища, но Суд страны с его доводами не согласился.