В подмосковной деревне пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи

В Подмосковье женщине вызвали "скорую" помощь, а пациентка напала на фельдшера "скорой" и нанесла ей телесные повреждения. Пострадала 34-летняя фельдшер. Инцидент произошел в Люберецком районе Московской области в минувшую пятницу вечером.

"Бригада скорой помощи выехала на вызов на улицу Заречную в деревне Марусино. Пациентка нанесла 34-летней женщине-фельдшеру телесные повреждения", - передает ТАСС. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства нападения на медиков устанавливаются.