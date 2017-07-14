Инвалида Антона Мамаева держать под стражей не могут, но и не освобождают

Про инвалида-колясочника Антона Мамаева «Аргументы недели» сообщали ранее. Инвалида первой группы посадили в СИЗО за разбой, который он якобы совершил. Прокуратура требует освободить Мамаева, но это невозможно.

Инвалида первой группы Антона Мамаева в СИЗО держать нельзя: нет условий для содержания людей с такими проблемами здоровья. Но и отпустить Мамаева на свободу тоже невозможно. Виновата российская волокита с документами.

Пока жалоба Прокуратуры не будет в должном порядке рассмотрена и приговор не вступит в силу, Мамаев СИЗО не покинет. Такова российская действительность, сокрушается председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Теперь Антон Мамаев, у которого атрофированы мышцы, будет сидеть в СИЗО, пока чиновники не разберутся в документации.