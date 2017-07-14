В Петербурге в очереди к святым мощам задержали вора-карманника

Ранее «Аргументы недели» сообщали про доставку мощей Николая Чудотворца в Санкт-Петербург и огромной очереди верующих, которые хотят приложиться к святыне. В очереди к мощам задержана воровка.

Ничего святого не было у вора-карманника, которая «чистила» карманы граждан в очереди к мощам святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, сообщает «Росбалт».

Женщина-вор была задержана по подозрению в краже накануне вечером, но известно об этом стало только что. По версии полиции, дама украла кошелек с 13 тысячами рублей и банковскими картами у 15-летней девочки, которая стояла в очереди на поклонение мощам Николая Чудотворца у Свято-Троицкого собора. Известно, что задержанная - гражданка Украины и находится в России без регистрации. Задержали воришку сотрудники Росгвардии.