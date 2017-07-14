В Египте при нападении на отель ранена российская туристка

В одном из отелей Египта в Хургаде 14 июля неизвестный напал с ножом на постояльцев и убил двух постояльцев, несколько человек получили ранения. Стало известно, что среди раненых – российская туристка.

При нападении неизвестного на отель в Хургаде погибли два человека, есть информация, что это граждане Украины, сообщает «Росбалт».

В генконсульстве России сообщают о том, что при нападении на постояльцев отеля в числе прочих ранена гражданка России, женщина получила несколько ножевых ранений.

Даму госпитализировали и в данное время ее жизнь вне опасности.

Полиция Египта сумела задержать нападавшего, с ним работает следствие.