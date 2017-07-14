Московская полиция ищет хулиганов, которые действуют на улицах столицы как «гей-патруль» и избивают людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Уже зафиксировано несколько таких прецедентов.

Московские правоохранители ищут членов так называемого «гей-патруля», которые ходят по московским улицам и избивают геев, сообщает паблик Mash.

Паблик утверждает, что геев избивают и грабят уроженцы Северного Кавказа, но доказательств этому нет. Известно, что преступники знакомятся с геями в соцсетях и приглашают их на свидание. А когда гей приходит к назначенному месту, то встречает его группа крепких ребят, которые избивают и грабят жертву. Есть уже четверо пострадавших.