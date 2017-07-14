В Чебоксарах директор Всероссийского общества глухих попался на мошенничестве

В Чебоксарах расследуют уголовное дело в отношении главы регионального Всероссийского общества глухих (ВОГ). Директора считают виновным в присвоении государственных денег, направленных на трудоустройство глухих.

Главным фигурантом по делу о мошенничестве в региональном ВОГ проходит Эдуард Садаков. По версии следствия, Садаков истратил на собственные нужды 15 миллионов рублей, полученных по госпрограмме трудоустройства инвалидов по слуху и на их обучение, пишет «Коммерсантъ».

Деньги Садаковым были получены по госпрограмме «Доступная среда на 2011–2015 годы». По версии следствия, директор чебоксарского ВОГ с 25 по 30 апреля 2014 года должен был трудоустроить 66 инвалидов по слуху и осуществить профподготовку еще 22-х инвалидов. На это Садаков и получил 15 миллионов бюджетных денег, которые, как полагает следствие, директор истратил на свои нужды.