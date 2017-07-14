В Архангельской области рекламщик расстрелял клиента за долги

Перед судом в Архангельской области предстанет директор рекламного агентства, который в упор стрелял по клиенту фирмы. Стрелял мужчина из травматического пистолета и тяжело ранил своего заказчика.

Стрельба из травматического пистолета произошла в офисе рекламной фирмы в ноябре прошлого года, в Нарьян-Маре, сообщает РИА Новости.

Директор рекламной фирмы находился на рабочем месте, когда, повздорил с одним из заказчиков, который не рассчитался за услуги компании. Ссора закончилась стрельбой: директор несколько раз выстрелил клиенту в лицо.

Теперь несдержанному директору грозит по закону до двух лет тюрьмы.