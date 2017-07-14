Сын актера Бориса Смолкина попался на незаконном обналичивании 170 млн рублей

В Петербурге задержана группа мошенников, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Один из участников этой группы — продюсер Владимир Смолкин, сын известного артиста Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в «Моей прекрасной няне».



По версии следствия, в 2013–2016 годах мошенники обналичили более 170 млн руб. для юридических лиц через подконтрольные фирмы. Личный доход псевдобанкиров составил более 11,5 млн руб.



Владимир Смолкин является генеральным директором «Продюсерского центра Владимира Борисовича Смолкина», который занимается организацией театральных гастролей, выступлений музыкальных групп, а также популярного шоу Comedy Woman.



