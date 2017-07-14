Во Франции арестовали недвижимость экс-главы Минфина Подмосковья на 120 млн евро

Государственная финансовая прокуратура Франции арестовала недвижимость бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах. Общая стоимость имущества составила 120 млн евро.



Булах, которая имеет американское гражданство, обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся хищением средств из бюджета Московской области. Ущерб превышает 11 млрд руб. Похищенные из бюджета деньги перечислялись на счета иностранных компаний и использовались на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.



Булах имеет гражданство США, власти которых в ее экстрадиции в Россию отказали. Кузнецов в 2013 году был задержан по запросу российских правоохранительных органов, но позже отпущен под домашний арест. Он не имеет права покидать границы Франции.



