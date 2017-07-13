Московский водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Московская полиция ищет водителя на иномарке, который сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на северо-западе Москвы. Известно, что в розыске находится автомобиль «Тойота».

На северо-западе Москвы 13м июля неизвестный водитель на «Тойоте» совершил наезд на двоих пешеходов и скрылся с места ДТП, сообщает РИА Новости.

Авария на улице Туристская произошла приблизительно в 20.51. Полиция принимает все меры по розыску нарушителя на автомобиле «Тойота», но пока безрезультатно. Всех, кому хоть что-то известно про это ЧП, просят позвонить в полицию. О состоянии пострадавших пешеходов информации нет.