О скандале вокруг поставок турбин для крымских ТЭЦ «Аргументы недели» ранее сообщали. В Крым были поставлены турбины российского производства. Задержан директор завода, который производит эти турбины.

Сотрудники ФСБ 13 июля задержали генерального директора завода «Силовые машины» в Санкт-Петербурге Романа Филиппова, передает «Фонтанка».

Есть сведения, что Филиппова подозревают в разглашении государственной тайны. Завод, который возглавляет Филиппов, производит газовые турбины и учредителем завода является фирма Siemens. Турбины именно этой компании и были поставлены в Крым якобы вопреки санкциям. Но пока нет данных, что задержание Филиппова связано именно с тем скандалом.

Известно, что бенефициаром компании «Силовые машины» является известный российский бизнесмен Алексей Мордашов.