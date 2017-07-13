В Петербурге за разглашение гостайны задержан директор "Силовых машин"
13 июля 2017, 21:59 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
О скандале вокруг поставок турбин для крымских ТЭЦ «Аргументы недели» ранее сообщали. В Крым были поставлены турбины российского производства. Задержан директор завода, который производит эти турбины.
Сотрудники ФСБ 13 июля задержали генерального директора завода «Силовые машины» в Санкт-Петербурге Романа Филиппова, передает «Фонтанка».
Есть сведения, что Филиппова подозревают в разглашении государственной тайны. Завод, который возглавляет Филиппов, производит газовые турбины и учредителем завода является фирма Siemens. Турбины именно этой компании и были поставлены в Крым якобы вопреки санкциям. Но пока нет данных, что задержание Филиппова связано именно с тем скандалом.
Известно, что бенефициаром компании «Силовые машины» является известный российский бизнесмен Алексей Мордашов.