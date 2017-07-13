В Иваново раскрыли убийство 2-летней девочки

Обвиняемая в убийстве ребенка дама полностью признала вину и готовится предстать перед судом. Региональный Следственный комитет раскрыл обстоятельства убийства двухлетней девочки в сентябре прошлого года.

Следствие выяснило, что 2 сентября 2016 года 25-летняя женщина, супруга отца девочки, похитила ребенка из коляски у дома, где жила любовница мужа. Затем дама повела девочку в местный парк «Харинка». Женщина подвела девочку к обрывистому береги реки Харинка и столкнула ребенка вниз.

Экспертиза доказала, что на момент преступления дама была вменяема. Все обвинения в свой адрес обвиняемая признала и дело вскоре направят в суд.