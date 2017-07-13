В Москве грабитель убегал от полиции и попал под грузовик

Трое грабителей 13 июля решили ограбить мужчину, который вышел из банка в центре Москвы. Полиция сумела задержать одного из злоумышленников, но тот попытался сбежать от полицейских и попал под машину.

О происшествии в центре Москвы 13 июля сообщает Life. Есть сведения, что трое бандитов хотели ограбить мужчину, который вышел из банка. Но на помощь жертве подоспел наряд полиции и сумел задержать одного из нападавших. Грабитель оказался бойким и сумел сбежать от полицейских. Когда бандит перебегал дорогу, его сбил грузовик. Пострадавшего доставили в клинику с различными травмами.

Пока полиция ищет двоих сообщников грабителя, того лечат врачи.