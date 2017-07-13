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Прокуратура РФ требует освобождения инвалида-колясочника Мамаева

13 июля 2017, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура РФ требует освобождения инвалида-колясочника Мамаева
globallookpress.com

Ранее «Аргументы недели» сообщали про скандальное дело в отношении инвалида, прикованного к коляске, который получил реальный срок за разбой. 13 июля Прокуратура РФ потребовала отменить этот приговор.

Прокуратура РФ ходатайствует об освобождении инвалида-колясочника Антона Мамаева из тюрьмы и об отмене приговора в его отношении, пишут «Известия».

Суд приговорил Антона Мамаева за разбой к 4,5 годам колонии. То, что Мамаев прикован к инвалидному креслу и с трудом передвигается, суд не смутило. Прокурор считает, что в деле Мамаева отсутствуют документы, которые подтверждают его инвалидность, есть лишь справка об инвалидности. 

 

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