Прокуратура РФ требует освобождения инвалида-колясочника Мамаева
13 июля 2017, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее «Аргументы недели» сообщали про скандальное дело в отношении инвалида, прикованного к коляске, который получил реальный срок за разбой. 13 июля Прокуратура РФ потребовала отменить этот приговор.
Прокуратура РФ ходатайствует об освобождении инвалида-колясочника Антона Мамаева из тюрьмы и об отмене приговора в его отношении, пишут «Известия».
Суд приговорил Антона Мамаева за разбой к 4,5 годам колонии. То, что Мамаев прикован к инвалидному креслу и с трудом передвигается, суд не смутило. Прокурор считает, что в деле Мамаева отсутствуют документы, которые подтверждают его инвалидность, есть лишь справка об инвалидности.