Дело полковника Максименко обросло еще четырьмя взятками

Главу управления собственной безопасности Следственного комитета, полковника Михаила Максименко обвиняют еще в четырех взятках. Сейчас в его деле уже семь эпизодов подкупа.



Высокопоставленные чиновники СКР Александр Ламонов, Михаил Максименко и Денис Никандров были арестованы год назад по обвинению в получении взятки от Шакро Молодого в размере 500 тысяч евро. Своей вины никто из них не признал. По версии следствия, чиновники в погонах взяли деньги за послабления обвинения криминалитета Андрея Кочуйкова, который вместе с Шакро проходит по делу о перестрелке на Родчельской улице.

Позже были выявлены новые факты взяток, не исключено, что в деле появятся и другие эпизоды, поскольку полковник обладал весьма обширными связями, в том числе в криминальном мире.



