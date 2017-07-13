В Кемерово магазинная воровка обронила свой паспорт на месте преступления

Несмотря на повышенные меры безопасности в супермаркетах магазинные воришки все никак не уймутся. Жительница Кемерово выкрала в гипермаркете пару пачек кофе, но сработала система «антивор» и ей пришлось бежать.

Когда сигнализация в гипермаркете сработала, охрана магазина попыталась задержать воровку, но та вырвалась и удрала, передают «Вести».

Похитительница скрылась вместе с похищенным товаром, но второпях обронила в магазине свой паспорт. Охрана документ нашла и передала полиции. Сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу у нее на квартире, похищенное кофе изъяли и вернули в магазин. Женщина призналась, что хотела кофе продать.

Воровство у 35-летней дамы «не прошло» (она оказала сопротивление) и отвечать перед законом ей придется за грабеж, а это порядка 4 лет тюрьмы.