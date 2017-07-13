В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве российского туриста

После убийства российского туриста Андрея Кабанова в Абхазии посольство России в республике предупредило отдыхающих о росте криминогенной опасности. На данный момент арестовано несколько подозреваемых по делу об убийстве россиянина.

РБК со ссылкой на МВД Абхазии сообщает о 20 задержанных, причастность которых пока не установлена.

ТАСС узнало об арестах от генпрокурора республики, который отказался разглашать другую информацию в интересах следствия.

11 июля в Гудаутском районе Абхазии вооруженные ножом и огнестрельным оружием грабители напали на группу туристов из России — две семейные пары с детьми. Во время стычки от ножевых ранений в грудь погиб гражданин России Андрей Кабанов. Женщины и дети были захвачены, но позже отпущены. МВД республики пообещало денежное вознаграждение в миллион рублей за информацию о преступниках, которая бы способствовала их поимке. Семьям погибшего будет выплачена компенсация.



