Бывший президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы

Бразильский суд 12 июля отправил за решетку бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Силва получил 9,5 лет тюрьмы за коррупцию. Против бывшего главы Бразилии было выдвинуто пять обвинений.

Персона бывшего президента Бразилии попала в поле зрения полиции в мае 2017 года, сообщает РИА Новости.

Следователи решили выяснить происхождение роскошной усадьбы Силвы в штате Сан-Паулу. Были сведения, что эта усадьба была якобы построена на государственные деньги.

Силва проходил как фигурант по скандальному делу о коррупции в нефтяной компании Petrobras. Власти Бразилии выяснили, что взятки и завышение цен в нефтяной корпорации принесли коррупционерам около 3,8 миллиарда долларов.