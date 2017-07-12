В СК РФ рассказали о младенце, найденном в мусорном баке Воронежа

Ранее «Аргументы недели» сообщали про ЧП в Воронеже, где в мусорном контейнере на улице был найден труп новорожденного мальчика. В региональном Следственном комитете рассказали о первых выводах экспертов.

Напомним, страшная находка была сделана 11 июля в мусорном контейнере на улице Владимира Невского в Воронеже. По данному факту Прокуратура возбудила уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы, сообщает портал vestivrn.ru.

Следствие предполагает, что в смерти мальчика виновна его мать. Дело в том, что у ребенка мне отрезана пуповина. Следовательно, мальчик мог умереть либо во время родов, либо сразу после них.

Точные причины смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция активно ищет роженицу, которая избавилась от ребенка.