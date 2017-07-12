Обвинитель просит для убийц Немцова пожизненного тюремного заключения

В ходе прений сторон в Московском окружном военном суде по делу об убийстве политика Бориса Немцова гособвинение попросило для пяти подсудимых тюремного срока по 17 лет, либо пожизненного заключения.

Для пяти подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова прокурор попросил 17 лет тюрьмы, либо пожизненного тюремного заключения, сообщае6т ТАСС.

По словам прокурора Марии Семененко, всех подсудимых надо признать виновными. Подсудимый Дадаев должен отправиться в тюрьму особого режима пожизненно, Анзор Губашев – на 23 года в колонию, его брат Шадид –на 21 год, Эскерханов – на 19 лет, а Бахаев – на 17 лет в колонию строгого режима. Обвинение просит оштрафовать виновных на 200 тысяч рублей каждого и после отбытия положенного тюремного срока ограничить им свободу еще на два года.

При этом подсудимого Эскерханова прокурор требует лишить воинского звания прапорщик, а Дадаева – его государственных наград.