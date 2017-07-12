Экс-полицейский назвал мотивы убийства жены

Бывший полицейский, расстрелявший на трассе Ростов-Таганрог машину с 36-летней женой и 57-летним тестем, признал свою вину и рассказал о мотивах расправы. Сейчас решается вопрос о его аресте.



39-летний Сергей Кадацкий рассказал, что последнее время конфликтовал с супругой на бытовой почве, после чего они расстались.



Бывший сотрудник полиции обстрелял машину тестя Hundai Solaris из ружья с оптическим прицелом на трассе Ростов-Таганрог. Стрельбу он вел, находясь за рулем собственного автомобиля Hyundai Elantra, на котором предварительно снял номера.

От полученных ранений женщина скончалась на месте, тесть был доставлен в больницу. Он перенес операцию, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии. У супругов остался ребенок.



Через два часа после убийства Кадацкий был задержан своими коллегами в Ростове-на-Дону. Когда на него надевали наручники, задержанный говорил: «Я же мент тоже, вы че, блин?».



Бывший полицейский обвиняется по двум статьям УК: убийство и покушение на убийство. Следователи разысквивают выброшенное им оружие.