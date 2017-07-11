На федеральной автодороге Ростов — Таганрог 11 июля неизвестный мужчина открыл стрельбу по проезжающему автомобилю. В результате инцидента погибла девушка и был ранен парень, которые находились в авто.

Стрельба на трассе Ростов – Таганрог произошла вечером 11 июля. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил по проезжавшей машине, передает RT.

По сведениям региональной полиции, в обстрелянной машине находилась девушка и парень. Дама получила смертельные ранения и скончалась на месте, а молодого человека с ранениями доставили в местную больницу.

Все обстоятельства инцидента выясняет следствие, полиция ищет стрелка.