Виновный в смертельном ДТП в Москве попал в тюрьму на 7 лет

Авария, в которой погибло три человека, произошла в Москве в марте текущего года на 1-й Владимирской улице. Водитель, виновник той аварии, приговорен 11 июля московским судом к семи годам тюремного заключения.

Виновник смертельного ДТП получил семь лет тюрьмы, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Напомним, в марте 2017 года водитель Hyundai Solaris на пересечении 1-й Владимирской улицы и Зеленого проспекта нарушил ПДД и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Пытаясь уйти от столкновения с другими автомобилями, виновник аварии выехал на тротуар и сбил несколько человек. Трое их пешеходов погибли, в том числе и девочка 12 лет.