ФСИН требовала для Навального реального тюремного срока, но суд отказал

Оппозиционер Алексей Навальный получил условный срок 3,5 года за хищения денежных средств в компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Ведомство УФСИН хлопотало за замену условного срока реальным.

Условный срок у Алексей Навального вскоре истекает, но шанс попасть за решетку у Навального мог появиться, если бы суд 11 июля не отклонил ходатайство УФСИН, сообщает ТАСС.

Суд отклонил иск УФСИН, так как оно подписано «не тем должностным лицом». Ведомство исполнения наказаний может исправить документ и подать иск заново. Хотя условный срок у Навального вскоре истекает, у УФСИН все еще есть шанс отправить Навального в колонию.