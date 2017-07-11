В Кабардино-Балкарии арестован замруководителя филиала "РусГидро"
11 июля 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
//Криминал 18+
11 июля 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
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Мантуров: на крымских теплостанциях установят российские турбины
Мародеры пытались растащить уцелевшие товары в сгоревшем ТЦ «РИО»
//Криминал
//Криминал
ФСИН требовала для Навального реального тюремного срока, но суд отказал
//Криминал
В Кабардино-Балкарии арестован замруководителя филиала "РусГидро"
//Криминал
Незадолго до убийства любовницы "алтуфьевский стрелок" вернулся к жене
Проводница астраханского поезда вернула к жизни бездыханного младенца
На среду в Москве и ряде областей объявили желтый уровень опасности
//Общество
//Общество
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Курянин отправится на 5,5 лет в колонию за воровство из храмов
//Наука
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В архивах Петра I найдено первое упоминание о крушении НЛО над Петербургом
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