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В Кабардино-Балкарии арестован замруководителя филиала "РусГидро"

11 июля 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабардино-Балкарии арестован замруководителя филиала "РусГидро"
globallookpress.com
Фигурант уголовного дела попытался помешать следствию, и поэтому был взят под арест. Первого заместителя руководителя филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии подозревают в превышении должностных полномочий.
 
Об аресте первого заместителя директора - главного инженера Филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии сообщает официальный сайт регионального СК РФ.
Дело завели по факту превышения должностных полномочий инженером 13 мая 2015 года. Тогда  ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» заключила договор с компанией-исполнителем договор на ремонтные работы по замене силового агрегата. Замена трансформатора стоила свыше 5,2 млн рублей, и директор филиала «РусГидро» подписал приемку работ, хотя прекрасно знал, что они не выполнены. В итоге фирма-исполнитель незаконно получила 3 миллиона рублей. 
 
 

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