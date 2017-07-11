Фигурант уголовного дела попытался помешать следствию, и поэтому был взят под арест. Первого заместителя руководителя филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии подозревают в превышении должностных полномочий.

Об аресте первого заместителя директора - главного инженера Филиала ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балкарии сообщает официальный сайт регионального СК РФ.

Дело завели по факту превышения должностных полномочий инженером 13 мая 2015 года. Тогда ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» заключила договор с компанией-исполнителем договор на ремонтные работы по замене силового агрегата. Замена трансформатора стоила свыше 5,2 млн рублей, и директор филиала «РусГидро» подписал приемку работ, хотя прекрасно знал, что они не выполнены. В итоге фирма-исполнитель незаконно получила 3 миллиона рублей.