Фельдшер из Саратова предстанет перед судом за то, что решила заработать на умерших и тяжело больных. Женщина из коллектива городской станции «Скорой помощи» продавала информацию похоронному бюро.

Об уголовном деле в отношении саратовского фельдшера сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Как выяснили региональные структуры СК РФ и ФСБ, фельдшер станции «скорой помощи» продавала сведения об умерших и неизлечимо больных людях погребальной конторе.

Ритуальное агентство с октября 2015 года около года в нарушении врачебной тайны продавала похоронному бюро интересующую их информацию об умерших людях. Фельдшер получила за свои услуги 63 тысячи рублей.