Фельдшер из Саратова за "похоронный бизнес" попала под суд
11 июля 2017, 17:26 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]
Фельдшер из Саратова предстанет перед судом за то, что решила заработать на умерших и тяжело больных. Женщина из коллектива городской станции «Скорой помощи» продавала информацию похоронному бюро.
Об уголовном деле в отношении саратовского фельдшера сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Как выяснили региональные структуры СК РФ и ФСБ, фельдшер станции «скорой помощи» продавала сведения об умерших и неизлечимо больных людях погребальной конторе.
Ритуальное агентство с октября 2015 года около года в нарушении врачебной тайны продавала похоронному бюро интересующую их информацию об умерших людях. Фельдшер получила за свои услуги 63 тысячи рублей.