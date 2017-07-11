Сегодня в начале рабочего дня в здании детского торгового центра "Лучик" на Алтуфьевском шоссе в Москве, где располагался офис ЧОП, произошла трагедия: бывший полковник ГИБДД застрелил свою сожительницу из наградного оружия и покончил с собой.

Жертвой офисного стрелка оказалась некая Рамиля Н., которая отвергла 51-летнего Анатолия Соломахина. По неподтвержденным данным, сожительница полковника была генеральным директором того самого ЧОПа, в которой работал бывший полковник, уволившийся за несколько недель до случившегося.

Возможно, именно в это время он вернулся в семью. Соседи «полковничихи» рассказали, что она долгое время проживала вдвоем с сыном, а некоторое время назад ее муж вернулся. Журналисты РЕН ТВ поймали Соломахину на улице и задали ей несколько вопросов. Женщина вела себя очень странно: ничем не выдавала случившееся и вела себя как-то равнодушно, хотя сегодня утром она потеряла мужа.



