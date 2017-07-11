Курянин отправится на 5,5 лет в колонию за воровство из храмов

19-летний курянин, несмотря на столько юный возраст, уже отправится в колонию за совершение двух преступлений. Он среди ночи забирался в храмы и православные лавки Рыльска, откуда уносил деньги, собранные на пожертвования, а также драгоценные изделия.



Как уточнили в областной прокуратуре, в целом курянин награбил более чем на 120 тысяч рублей. Помимо этого поучаствовал он и в ещё одной преступном деле. В одной из соцсетей он договорился с неким гражданином о сбыте наркотиков. Ему указали местонахождение тайника с крупной партией. После изъятия «закладки» подсудимого задержали сотрудник полиции.



Суд признал парня виновным в обоих преступлениях и назначил наказание в виде 5 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

по сообщению портала "КУРСК СИТИ"