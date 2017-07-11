Мужчина обогатился за счёт овец

Мужчина отвез овец на скотобойню и получил за них около 150 тысяч рублей.



Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 9 июля в полицию обратился фермер из Быковского района. Мужчина заявил о пропаже со свободного выпаса 34 овец элитной породы. Подозреваемого в краже удалось задержать в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель.



Оказалось, что пропавшие овцы прибились к стаду подозреваемого, и он решил воспользоваться сложившейся ситуацией - похитил овец, отвез их на скотобойню и получил за них около 150 тысяч рублей.



Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

по сообщению портала "СОЦИНФОРМБЮРО"