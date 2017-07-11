Ростовский осквернитель могил задержан

В июне 2017 года в дежурную часть ОМВД России по Ростовскому району поступило сообщение о том, что неизвестные на воинском мемориальном кладбище, где захоронены павшие на полях сражений Великой Отечественной войны и ветераны, расположенном рядом с г. Ростов – Великий (за Борисоглебским переездом), осквернили могилы, а также монумент Защитнику Родины. Было повреждено десять памятников, сожжены два венка у монумента Защитнику Родины.



В ходе работы над раскрытием данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний местный житель. Подозреваемым даны признательные показания. Полицейским он пояснил, что совершил свои преступные действия находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений.



В отношении молодого человека отделом дознания ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б. ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В соответствии с ч. 2 ст. 244 УК РФ предусмотрено максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

по сообщению портала "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"