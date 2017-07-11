Покушавшийся на Путина попросил у него помилования

Осужденный в 2013 году на десять лет за подготовку покушения на президента Владимира Путина 33-летний гражданин Казахстана Илья Пьязин обратился к нему с просьбой о помиловании. Ходатайство было подано еще в мае.

До настоящего времени собирались все необходимые документы. Однако просьба задержанного может и не дойти до главы государства. Сначала она должна быть рассмотрена региональной комиссии по вопросам помилования.

Супруга Пьязина, известная в арабском мире доктор Марина, пыталась дважды обратиться к Владимиру Путину посредством «прямой линии», но такая возможность ей не представилась.

Пьязин в своем ходатайстве тщательно аргументировал свою просьбу президенту. «Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично», - начинает свое прошение осужденный. Он отмечает, что задумывая покушение, не желал зла Путину, которого видел только по телевизору. Заговорщиком он стал под влиянием своих друзей-чеченцев. «Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении», - приводит «Коммерсантъ» строки их ходатайства Пьязина.



