В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором

Владелец иномарки «Субару» на юге Москвы едва успел скрыться от группы бандитов, которые напали на него и повредили топором кузов его авто. Мужчина сообщил полицейским, что и пистолеты у нападавших тоже были.

О нападении на мужчину в иномарке 8 июля сообщает «Лайф». Прежде чем автовладелец сумел вырваться и скрыться от нападавших, те несколько раз успели ударить топором по кузову машины. Нападение произошло на 19-м километре МКАД. Водитель уверял полицию, что бандиты угрожали ему и огнестрельным оружием.

Полиция для поимки бандитов объявила план «Перехват» в нескольких округах столицы и бандитов задержали на 68-м километре МКАД.