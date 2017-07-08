В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором
8 июля 2017, 11:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Владелец иномарки «Субару» на юге Москвы едва успел скрыться от группы бандитов, которые напали на него и повредили топором кузов его авто. Мужчина сообщил полицейским, что и пистолеты у нападавших тоже были.
О нападении на мужчину в иномарке 8 июля сообщает «Лайф». Прежде чем автовладелец сумел вырваться и скрыться от нападавших, те несколько раз успели ударить топором по кузову машины. Нападение произошло на 19-м километре МКАД. Водитель уверял полицию, что бандиты угрожали ему и огнестрельным оружием.
Полиция для поимки бандитов объявила план «Перехват» в нескольких округах столицы и бандитов задержали на 68-м километре МКАД.