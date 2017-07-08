В Тюмени судебные приставы арестовали 187 автомобилей

Взыскать деньги с должников судебные приставы Тюменской области решили с помощью ареста их автомобилей. Опыт оказался действенным и ФССП обязательно его продолжит. Арестовано 187 автомобилей.

Все упомянутые арест приставы провели за три недели совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД, сообщает портал 72.ru.

Судебные приставы сделали пять рейдов с ГИБДД. Арест наложен на 187 автомобилей общей стоимостью порядка 180 миллионов рублей. С должников взыскано свыше четырех миллионов рублей.

Должники - неплательщики алиментов, штрафов и т.д. Например, в рейде попался житель Тобольска, который «забыл» про своего 15-летнего сына. Теперь злостный алиментщик выплатит подростку 660 тысяч рублей и расстанется со своей иномаркой.

Без двух «Порше» осталась тюменская фирма, которая задолжала более пяти миллионов рублей. Приставы продолжат рейды.