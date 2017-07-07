СКР: установлен отец ребенка, которого родила 13-летняя девочка

В Екатеринбурге следователи установили мужчину, от которого родила сына 13-летняя девочка. Школьница забеременела летом прошлого года. Родила несовершеннолетняя в апреле 2017 года. По данным следствия, мать девочки некоторое время назад умерла, а отец вместе с дочерью не проживает.

Обвинение по ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершённое с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста) предъявлено 20-летнему жителю города Екатеринбурга. Следствием собраны доказательства того, что этот молодой человек совершил преступление в 2016 году. Более подробные данные о личности обвиняемого не подлежат разглашению в интересах несовершеннолетней потерпевшей.

Обвинение по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) предъявлено директору средней общеобразовательной школы, в которой обучается несовершеннолетняя. По версии следствия, директор знала, что у ученицы умерла мать, и отец не занимается воспитанием дочки, что за несовершеннолетней отсутствует необходимый надзор со стороны законных представителей. Директор не приняла мер к своевременному и всестороннему обеспечению прав и законных интересов ребёнка. Узнав о беременности школьницы, она не сообщила об этом в компетентные органы.

По указанию главы СУ СК РФ по Свердловской области оба уголовных дела изъяты из производства территориального следственного отдела и переданы для дальнейшего расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

Сформированной следственной группой по обоим уголовным делам активно продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений.