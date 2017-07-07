В Гамбурге неизвестные атаковали отель, где остановился президент Путин

В германском Гамбурге 7 июля стартовал саммит стран G-20, на который съехались главы двух десятков держав, включая и российского президента Владимира Путина. Охрана отеля, где остановился Путин, была атакована.

Российский президент Владимир Путин прибыл на саммит «большой двадцатки» и остановился в отеле Парк Хаятт, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание Bild и сведения местной данные полиции.

Только что здание гостиницы было атаковано группой неизвестных. Террористы напали на охрану отеля, но та смогла дать отпор нападавшим.

Полиция не исключат, что напасть на охрану могли демонстранты: в Гамбурге сегодня протестуют антиглобалисты.